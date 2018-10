Mitchell te Vrede: We konden hier winnen

,,Dit is beter dan verliezen, maar je had hier niet hoeven verliezen. Als wij de counter goed uitspelen, dan win je hier. Dat is nu het gevoel.‘’ Te Vrede erkende dat verval een bekend probleem is bij NAC. ,,Dit gebeurt vaker bij ons. Dit hebben we al het hele seizoen. Het is nu positief dat we gelijkspelen en niet verliezen wat in het verleden wel is voorgekomen.‘’