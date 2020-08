Missie Malone is duidelijk: ‘Ben gehaald als breker, dus wil NAC extra power brengen’

Dion Malone maakte zaterdagmiddag zijn langverwachte officieuze debuut voor NAC. Op bezoek bij Sparta (1-1) werd de 31-jarige middenvelder in de zeventigste minuut ingebracht. De ervaren kracht moet een belangrijke schakel in de nieuwe ploeg worden.

Het is duidelijk waarom Maurice Steijn veel geduld had met Malone, die een paar weken nodig had om zijn woord aan de Bredanaars te geven. De middenvelder moet het verlengstuk van de trainer worden en het middenveld een krachtpatser rijker maken. ,,Hij (Steijn, red.) heeft me gehaald voor extra power op het middenveld. Dat probeer ik dan ook te geven.”

,,Ik las overal dat ik gehaald ben als breker. Het liefst wil ik niet iets breken hoor, maar wel mijn best doen en duels winnen voor het team. Deze wedstrijd pakte dat goed uit.” Na de entree van Malone trok NAC de score gelijk door met een treffer van Robin Schouten en ging het zelfs op jacht naar de volle buit. ,,We kregen nog een paar goede kansen in de laatste minuten.”

Promoveren

,,Het was wel even wennen. Ik heb anderhalve maand niet in groepsverband getraind.” Malone is zelfkritisch, ondanks de impact die hij direct had op het spel van de ploeg. ,,Al gaat het elke dag beter. Het is belangrijk dat ik in mijn ritme kom. Als ik fit genoeg ben, kan ik de ploeg helpen met het doel: promoveren.”

,,Het is een cliché, maar ik merkte meteen dat dit een warme club is", beschrijft Malone zijn eerste week. ,,Dat doet me goed. Zodra de transfermarkt gesloten is, gaan we zien hoe we erop staan ten opzichte van de concurrenten. Maar een ding is zeker: NAC is een mooie, grote club die thuishoort in de eredivisie.”

Volledig scherm Dion Malone tijdens zijn officieuze debuut voor NAC. © foto: Carla Vos