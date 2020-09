Miljoenenman NAC: ‘Ik ben baas over mijn carrière en niemand anders’

NAC onder 21 verrassend sterk van start

18 september In de schaduw van het vlaggenschip is NAC onder 21 prima van start gegaan in de hoogste divisie van de vernieuwde beloftencompetitie. Met Curaçaos jeugdinternational Carlito Fermina in de frontlinie werden Feyenoord (2-4) en SC Heerenveen (1-0) verslagen. Zaterdag (15.00) staat de topper tegen Almere City, evenals NAC zonder puntenverlies op het programma.