Milieustraat Breda geopend: aanhang NAC reageert met zelfspot op degradatie

13 mei Ruud Brood liet zondag direct na de degradatie in het midden of hij met NAC doorgaat in de eerste divisie. ,,Ik weet voor mezelf wat ik wil. Het is aan de club wat ze doen. Ik was en ben trots dat ik voor NAC mag werken."