Mets wil weg, maar NAC laat hem niet zomaar gaan

NAC is niet van plan om de muitende Karol Mets zomaar van de hand te doen tijdens de laatste twee maanden van dit seizoen. Of er moet nu al een goede transfersom worden betaald voor de Est.

Karol Mets blijft voorlopig zitten waar hij zit. De centrale verdediger die precies een week geleden tot verbijstering van NAC een transferverzoek indiende bij zijn trainer, nota bene een dag voor het duel met Vitesse, mag niet zonder slag of stoot vertrekken. Liever helemaal niet zelfs.

Gisteren trainde hij, evenals de andere dagen deze week, met zijn teamgenoten op het trainingscomplex in Zundert. Een terugkeer in de basis is echter niet vanzelfsprekend. Mets heeft zich met zijn solistische optreden lelijk in de vingers gesneden, ook bij zijn teamgenoten is zijn actie slecht gevallen. Na de disciplinaire schorsing van Mikhail Rosheuvel twee dagen voor het treffen met FC Groningen opnieuw een speler die meer met zichzelf dan met het elftal bezig is.

NAC wil de Estse international, ondanks dat hij naar eigen zeggen buitenlandse belangstelling geniet, minimaal tot het einde van dit seizoen behouden. De club is van mening dat iedere speler bruikbaar is in de strijd om lijfsbehoud. De schorsing van Menno Koch vanwege zijn vijfde gele prent een wedstrijd later gevolgd door de rode kaart Daan Klomp illustreren het beeld iedereen hard nodig is.

Optelsom

Tel daarbij op dat NAC met een vertrek van Mets slechts vier voorstoppers overhoudt voor de drie centrale posities achterin. In combinatie met het gegeven dat de spelersgroep structureel geplaagd wordt door blessureleed is de opstelsom snel gemaakt. Ook een Mets die zijn basisplaats na een reeks van mindere wedstrijden is kwijtgeraakt, heeft in de laatste tien competitiewedstrijden en de eventuele play-offs tegen degradatie een gerede kans op speelminuten.