Mets voorlopig niet weg bij NAC, Ilic en Karami trainen voluit mee

Vrijdag, een dag voor de wedstrijd met Vitesse, deelde Mets zijn trainer mee dat een buitenlandse club interesse in hem had en dat hij een transfer wilde maken. Mitchell van der Gaag hield hem daarop uit de wedstrijdselectie omdat hij het eigenbelang boven het teambelang stelde. Ondertussen maakt de Estse international zijn trainingsuren in Zundert samen met zijn teamgenoten. De kans dat het in de slotfase van dit seizoen nog tot een door hem gewenste transfer komt, is op dit moment klein.