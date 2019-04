Met vier assists in 2019 laat Lundqvist van zich horen bij NAC

Waar Khalid Karami, Dorian Dervite, Alex Gersbach en Sullay Kaikai om uiteenlopende redenen weinig van waarde zijn geweest, ontpopt de Zweed zich tot de voetballende leider van NAC. Bij vier van de vijf Bredase doelpunten na de winterstop is Lundqvist verantwoordelijk voor de assist. Afgelopen zondag legde hij een vrije trap op het hoofd van Greg Leigh. De geplaatste kopbal van de Engelsman leverde NAC in eigen huis een punt op tegen VVV (1-1).

Woensdag stuurde de spelverdeler in de extra tijd een hoekschop richting Menno Koch, die de hekkensluiter aan de volle buit hielp. Eind januari stuurde hij Gervane Kastaneer op pad voor de 1-1 tegen ADO Den Haag. In Rotterdam schiep Lundqvist, samen met Leigh, vijf kansen namens NAC. En het aantal van twaalf schoten op doel was het hoogste van de Bredase club sinds het seizoen 2010-2011. Lundqvist is een schot in de roos, een lichtpuntje in een zwaar seizoen.