Met verdediger Schenning in de spits ging NAC Europa in: ‘Ik hoefde niet te scoren en voelde geen druk’

Een niet scorende spits kan van onschatbare waarde zijn. Vraag het anders voormalig verdediger Mark Schenning (51). Met hem als kapstok werd NAC in 2003 vierde in de eredivisie. ,,Ik werkte mij drie slagen in de rondte. Mijn taak was druk vooruit zetten, niet om te scoren. Tegenstander afjagen. Ballen vasthouden. Rust in de ploeg brengen. Daar ging het om.”