Met Ton Lokhoff ligt de oplossing om de hoek: ‘NAC is en blijft mijn club’

NAC-doel­man Olij: ‘Bij vlagen hebben we een goede wedstrijd gespeeld’

12 november Minimaal een punt had NAC volgens doelman Nick Olij moeten meenemen uit Doetinchem. ,,Ik baal als een stekker. Ook al creëren we weinig, vind ik een 1-1 meer op zijn plaats. De Graafschap was dodelijk effectief.”