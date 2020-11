Met Steijn als trainer laat mentaal sterk NAC weinig steekjes vallen

Twee zaken vallen op, op een derde van de competitie. Vier keer herstelt NAC zich van een achterstand en weet het de wedstrijd winnend af te sluiten. Wat het nodige zegt over de veerkracht van het elftal. En potentiële bananenschillen worden bijtijds gespot, zodat uitglijders voorkomen worden.

In de drie meest recente seizoenen in de eerste divisie (2015/2016, 2016/2017 en 2019/2020) was de tendens dat NAC vaak gepiepeld werd door clubs die in minder aanzien staan. En het liet het hoofd hangen als de tegenstander op voorsprong kwam. Dat die trend doorbroken is, is aan Steijn toe te schrijven. De trainer die met VVV-Venlo in drie jaar eerste divisie ieder jaar opnieuw beter presteerde qua klassering (zevende, tweede en eerste) én puntentotaal (60, 75 en 80 punten).

Zowel voor de corona-uitbraak als ook na het uitzitten van de quarantaine komt NAC twee keer een tegenslag te boven. Tegen FC Den Bosch (2-1), Jong PSV (2-1), MVV (1-4) en FC Eindhoven (2-4) trekt NAC op wilskracht de wedstrijd er alsnog uit. De trainer prepareert zijn ploeg zodanig, met aan het stuur ervaren kapiteins, dat het zware stormen kan doorstaan. Dat geeft de Bredase burger moed.

Trendbreuk

Dat vier nederlagen in vijf wedstrijden tegen directe concurrenten (Cambuur 0-4, Almere City 2-0, NEC 0-1 en De Graafschap 1-0) nauwelijks effect hebben op de promotie-aspiraties van NAC, is te danken aan de perfecte score in de andere negen wedstrijden. Een trendbreuk, want in recente jaren bleef NAC bijvoorbeeld steken op twee remises in Maastricht (1-1 en 1-1), maar ook twee nederlagen en een gelijkspel in Eindhoven (2-1, 6-2 en 2-2). Op eigen veld verloor het vorig seizoen nog van FC Den Bosch en Jong Ajax, duels die NAC met Steijn langs de kant nu wel binnen sleept.

Dankzij zijn Venlose jaren weet de Haagse coach wat er voor nodig is om overeind te blijven in het opportunistische vechtvoetbal dat de eerste divisie zo kenmerkt. Met in het vooruitzicht TOP Oss en FC Dordrecht als tegenstanders is het geen gekke gedachte als de huidig nummer vier over anderhalve week deel uitmaakt van de top twee en daarmee op een promotieplek staat. Met dank aan ervaringsdeskundige Steijn.