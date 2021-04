‘Met kritiek heb ik niet zoveel moeite’

Nieuwe rol

,,Ik vond dat Jethro (Mashart) het goed deed, met veel rust aan de bal. Leuk voor hem, want hij heeft lang niet gespeeld. Daarom voelde ik aan dat hij de wedstrijd niet kon uitspelen. Ramon (Hendriks) ging naar links en ik nam het centraal achterin tijdelijk over. Van achteruit kon ik meer snelheid in de ploeg brengen. Wennen was alleen het verdedigende aspect. Aan de bal maakt het niet zoveel uit, want dan heb ik het spel voor me. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Veel indribbelen en passen. Maar als ik in onze eigen zestien kom, is het een beetje zoeken.”