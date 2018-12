Met handelsmerk scorende Van Hooijdonk ziet NAC onder-19 zege op Toekomst weggeven

Het hoogste jeugdelftal van NAC heeft zaterdag bijna voor een gigantische stunt gezorgd. De ploeg van trainer Willem Weijs leek zeker te zijn van een zege in Amsterdam op koploper Ajax, maar capituleerde in de slotminuten.

Weijs zag vooraf zijn elftal versterkt worden met Sydney Van Hooijdonk. De pinchitter van het eerste werd door hoofdtrainer Mitchell van der Gaag meegestuurd met zijn leeftijdsgenoten. Bij het hoog aangeslagen Ajax, wat in de Europese Youth League niet te kloppen is, ging de Parel van het Zuiden voortvarend van start. De Amsterdamse koploper had de handen vol aan de Bredanaars.

Al na drie minuten was het raak. Jim Verburgt was het goudhaantje. Verburgt bekroonde een mooie aanval van de Bredanaars: 0-1. Koploper Ajax, wat aantrad met onder meer toptalent Naci Ünüvar, ging gelijk in de tegenaanval. Het resulteerde na twintig minuten in de gelijkmaker. Aanvoerder Brian Brobbey schoot vanaf elf meter succesvol raak.

Enkele minuten nadat beide ploegen aan de thee hadden gezeten, werden de bezoekers getrakteerd op het hoogtepunt van het duel. Sydney van Hooijdonk mocht aanleggen voor het handelsmerk van het huis. Via een geweldige vrije trap belandde het leder in de bovenhoek.