Met dertien jaar vertraging is Ruud Brood alsnog trainer van NAC

De nog vakantie vierende Brood is definitief de opvolger van Mitchell van der Gaag en is tot het einde van dit seizoen trainer van NAC. Daarna kijken beide partijen weer verder. Als speler is de in Gorinchem geboren Brood onderdeel van de gouden generatie uit de jaren 90. Met hulp van een groep sponsoren betaalt NAC in 1990 omgerekend 150.000 euro aan Willem II om de linksback in te lijven. Twee jaar eerder behoort hij tot een lijst van veertig voetballers die bondscoach Rinus Michels bij de UEFA opgeeft voor het EK 1988 in West-Duitsland. Brood valt uiteindelijk af en ziet voor de televisie hoe Oranje Europees kampioen wordt.