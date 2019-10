Met de entree van Dogan is de geboorte van een koningskoppel aanstaande bij NAC

In lijn van zijn werk- en denkwijze wil Ruud Brood weinig prijsgeven over zijn opstelling om Roda JC niet wijzer te maken dan het al is. Waar geen twijfel over lijkt te bestaan, is de terugkeer van Dogan in het basisteam. ,,We hebben kunnen zien dat als Dogan erin komt hij enorm belangrijk voor ons kan zijn. In de combinatie krijgen we met hem meer vertrouwen en meer grip, dat is genieten”, zegt de trainer van NAC. ,,De tweede helft tegen De Graafschap was een van de beste helften die ik heb gezien. De spelers gaven niet op en de wissels die erin kwamen, lieten het zien.”

Heilige huisjes

En van hen, Mounir El Allouchi, strijdt met Jordan van der Gaag om de opengevallen plek van Arno Verschueren die ontbreekt vanwege een schorsing. Brood over het passeren van El Allouchi ten faveure voor Van der Gaag maandag. ,,Mounir was eruit gehaald, omdat we wilden laten zien dat er meer gevraagd wordt op de positie. Heilige huisjes bestaan niet, ook niet bij Manchester City. Het gaat om prestaties.”

Morgenavond in Kerkrade zal Jethro Mashart vrijwel zeker een stapje terug doen. De tiener zakte tegen De Graafschap (1-2-nederlaag) door het ijs, stond niet op te letten bij de 0-1 en speelde een dag later met Jong NAC. Door de langdurige blessure van aanvoerder Nacho Monsalve is linksback Javier Noblejas noodgedwongen lange tijd in het centrum opgesteld. Het excellente spel van Noblejas na rust tegen De Graafschap is de bevestiging dat hij als linksback op z’n best is.

Rösler / Schouten

Als Brood de Spanjaard in zijn kracht gebruikt en hem de hele vleugel laat bestrijken, maakt Colin Rösler aanspraak op zijn basisdebuut. De Noorse jeugdinternational viel tot dusver alleen tegen FC Volendam (2 minuten) en NEC (6 minuten) in. ,,Rösler heeft maandag (90 minuten) met de beloften gespeeld en is weer een stukje verder. Maar ook dat is afwachten. Grotendeels heb ik het in mijn hoofd, maar we moeten ook goed kijken naar Roda JC.”

Doet Brood geen beroep op Rösler, schakelt hij hoogstwaarschijnlijk door naar een variant met Robin Schouten en Pele van Anholt op de flanken als rechts- en linksback. Voor Van Anholt, die in een grijs verleden ook als verdedigende middenvelder heeft geacteerd, is de linkervleugel geen onbekend terrein. In het degradatiejaar van NAC werd hij door toenmalig NAC-trainer Mitchell van der Gaag meerdere keren als linksback ingezet.

Mogelijke opstelling

Olij; Van Anholt, Riera, Rösler, Noblejas; Luka Ilic, Ivan Ilic, El Allouchi / Van der Gaag, Boussaid; Dogan en Van Hooijdonk.