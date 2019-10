Met alleen opportunisme redt NAC het niet

video Van Hooijdonk zag na rust een ander NAC: ‘Strijd, passie en bij vlagen goed voetbal’

0:12 Sydney van Hooijdonk verloor met NAC de topper tegen De Graafschap voornamelijk door een belabberde eerste helft, maar was tevreden over de tweede helft. ,,We kwamen de kleedkamer uit en ik zag een heel ander NAC.”