‘Messi van Breda’ terug bij NAC

Naast Lurling heeft Steijn al de beschikking over de assistenten Edwin de Graaf, Hans Visser en keeperstrainer Gabor Babos. Lurling gaat ook zelfstandig NAC onder 15 leiden. Het huidige voetbaljaar maakt hij af bij PSV waar hij in de jeugdopleiding actief is.

De aanstelling van Lurling, een uitstekende voetballer met een mentaliteit waar de jeugd een voorbeeld aan kan nemen, zal de NAC-supporters doen mijmeren over vroeger. Over die bewuste zondagmiddag 5 mei 2013 bijvoorbeeld. In een wedstrijd die NAC moet winnen om uit de degradatiezone te blijven, beleeft de dribbelaar zijn zwanenzang. Met weergaloze acties die voor altijd beklijven, verwerft hij de bijnaam ‘de Messi van Breda.’ Twee goals ook die in het geheugen van iedere NAC-supporter gegrift staan.

Kruising

Als scheidsrechter Kevin Blom hem in de wedstrijd NAC - Roda JC (speeldag 33) bij een 1-3-stand in de 52ste minuut spaart, Lurling krijgt voor een nare schop van achteren geen rood maar slechts geel, is dat het startsein voor een onwaarschijnlijke remonte. Vijf minuten later Lurling doet het voorbereidende werk voor de 2-3 van Rick ten Voorde. Weer twee minuten verder jaagt hij van grote afstand de gelijkmaker in de kruising. Een kwartier voor tijd stelt hij Elson Hooi in staat om de inhaalrace te voltooien om vervolgens zelf af te sluiten met een zinnenprikkelende dribbel, 5-3.

Verdeeld over twee periodes droeg Lurling 7,5 jaar het NAC-shirt. Als huurling van Feyenoord speelde hij in het seizoen 2004/2005 onder toenmalig trainer Ton Lokhoff 29 wedstrijden. In de zomer van 2007 lijfde NAC hem definitief in en droeg hij met vijf goals en zeven assists zijn steentje bij aan de historische derde plaats in de eredivisie.

Europees voetbal

Begin 2014 vertrok Lurling naar sc Heerenveen omdat hij niet meer voorkwam in de plannen van trainer Nebojsa Gudelj. De Bosschenaar speelde 247 wedstrijden namens de Parel van het Zuiden en was daarin goed voor 45 goals en 46 assists. Tweemaal haalde Lurling met NAC Europees voetbal, verder reikte hij twee keer tot de halve finale van de KNVB-beker.

Na een half jaartje Friesland bouwde Lurling af bij FC Den Bosch waar hij tegen het einde van de vorige eeuw zijn eerste schreden in het betaalde voetbal zette.

De afgelopen drie jaar leerde Lurling het vak als jeugdtrainer bij PSV. Achtereenvolgens was hij assistent van de onder 15, onder 17 en dit seizoen onder 16. Bij NAC gaat de oud-speler voor het eerst op eigen benen staan en krijgt hij de leiding over de talenten van de onder 15.