Menselijk NAC gunt Rommens na lang blessureleed nieuw contract

Rommens kwam in 2016 transfervrij over van (Jong) PSV op een moment dat NAC aan zijn tweede jaar in de eerste divisie zou beginnen. Twee jaar verder willen de Bredanaars doorgroeien richting de middenmoot van de eredivisie. De vraag of de 1.77 meter kleine mannetjesputter kan aanhaken, kan alleen de speler beantwoorden. In zijn eerste seizoen kwam Rommens tot 23 competitieduels. De laatste drie maanden en daarmee de ontknoping met de gewonnen play-offs gingen aan hem voorbij, oorzaak was een buikspierblessure. Eenmaal hersteld sloeg het noodlot andermaal toe in de vorm van een zware knieblessure. Tot een eredivisiedebuut kwam het daarom niet.