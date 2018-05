Menno Koch begrijpt emoties Twente-fans: 'Ik ben niet zo'n angsthaas'

Na die treffer verdween de scherpte bij NAC. ,,We werden heel slordig", zag Koch. De eerste twintig minuten had FC Twente niks te zeggen. We begonnen ook scherp. Na die 1-0 krijg je misschien een lichte terugval omdat op dat moment het gevoel wegviel dat er op doelsaldo mogelijk toch iets zou kunnen gebeuren. Dan willen sommigen er een leuk showtje van maken en je zag ook dat we steeds meer dingen individueel gingen doen. Het werd slordig en daardoor kwam FC Twente terug in de wedstrijd."

Na rust verzandde het treffen zich volgens Koch in 'een dode wedstrijd.' Donkere rookwolken van knal- en andersoortig vuurwerk zorgden toen voor de meeste opwinding. ,,Ach, dat is part of the game. Logisch dat het gebeurt als zo'n grote club als Twente degradeert", zei Koch er zelf niet van slag door zijn geraakt. ,,Ik ben ook niet zo'n angsthaas. Bang dat het uit de hand zou lopen, was ik niet. Dit is het soort emotie dat hoort bij voetbal."