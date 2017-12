Meijers weet het zeker: 'In april pakken we Willem II in Breda'

Bart Meijers windt er geen doekjes op, uitgesproken als hij is. ,,Wij waren dominant aan de bal en hebben bijna niks weggegeven. Wij hebben onze kansjes gehad in de eerste helft, maar hij viel er niet in. Wij hadden hier gewoon moeten winnen. In april gaan we Willem II in Breda pakken.”

Het was voor de 20-jarige centrale verdediger uit Etten-Leur zijn eerste burenruzie. ,,Hoewel ik iets meer spanning had dan normaal, heb ik genoten van deze derby. Ik hoop er nog veel te mogen spelen. Ik loop met een lach op m'n gezicht als we worden uitgefloten. Daar kan ik alleen maar van genieten.

Meijers is de laatste weken de meest constante verdediger van NAC. Bij afwezigheid van het geblesseerde duo Menno Koch en Karol Mets (beiden hebben een knieblessure) vormt hij een koppel met Pablo Marí. ,,De klik met Pablo is er zeker. Dat is heel belangrijk, want als er een klik is, sta je er beter in. We praten veel en ondanks dat we uit een ander land komen, zit het achterin goed in elkaar. Ook met Fabian en Angeliño op de vleugels.”

Met Bartholomew Ogbeche (7 goals) en Fran Sol (7 goals) hadden Meijers en Marí de moeilijke taak twee veelscorende spitsen in toom te houden. ,,Doordat zij met twee spitsen speelden, konden we elkaar geen rugdekking geven. We hadden allebei een mannetje, dat hebben we goed gedaan. Willem II is alleen gevaarlijk geweest met een aantal afstandsschoten. Hun spitsen hadden we goed in de tang zitten. En ik wil ook de complimenten geven aan Nijholt. Hij een vechtertje, iemand die het vuur kan aanwakkeren. Daar houd ik van.”

Na de wedstrijd was Meijers een van de hoofdrolspelers bij het potje vrij worstelen waarbij de spelers van zowel NAC als Willem II betrokken waren. Aanleiding was het vuurwerk dat naar Bredanaars werd gegooid. ,,We werden bekogeld vanuit de tribunes waarna er een opstootje ontstond. Dat konden we misschien ook wel verwachten. We hadden Willem II namelijk toch een beetje van de mat gespeeld waardoor het publiek boos was… Ach, dat hoort erbij.”