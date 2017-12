Meijers: 'Aan ons om reeks Willem II te beëindigen'

Lekker, dat was de tendens in de Bredase kleedkamer na de zege van zondagavond. ,,De sfeer was geweldig. Eindelijk weer een overwinning. Dit is het begin van iets moois”, glunderde Bart Meijers. ,,Eindelijk kunnen we het publiek, dat blijft komen, eens belonen”, vervolgde de Etten-Leurenaar.

Na de 2-0, al vroeg in de tweede helft, leek er geen vuiltje meer aan de lucht. ,,Maar wat er dan gebeurt, dat is lastig te beschrijven. We laten een steekje vallen en dat ruiken ze”, aldus Meijers. De Rotterdammers profiteerden, maar na de 2-1 viel al snel de 3-1 van Paolo Fernandes. ,,Toen wist ik wel dat de zege binnen was."

,,In de eerste helft vormden we een goed blok, achterin, samen met Pablo Marí, over de tweede helft moeten we nog eens spreken. Maar we hebben niet veel weggegeven. Lekker dat we eindelijk hebben gewonnen", aldus Meijers.