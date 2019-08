‘Meer vooruit spelen in plaats van achteruit’

Ongeloof regeert bij de spelers van NAC. ,,Wat is er gebeurd?” Nick Olij zucht en haalt diep adem. ,,Zij gaan volle bak een-op-een spelen en wij maken de verkeerde keuzes. Wij hadden meer vooruit moeten spelen in plaats van achteruit.”

De doelman ziet in drie minuten tijd een 0-1-voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen in een 2-1-nederlaag. ,,Met een lullig moment krijg we de 1-1 op ons dak. Hun spits geeft voor, Kaars komt voor Javi (Javier Noblejas, red.), ik ga in positie staan, een beetje in het midden om de achterkant te pakken, hij komt voorlangs en kopt de bal bij de eerste paal binnen. Wat moet ik zeggen?”

Wat de doelman vooral stoort is dat NAC ondanks een matige wedstrijd waarin het passief speelde uiteindelijk met lege handen achterblijft, terwijl daar geen enkele reden toe was. ,,Het was niet onze beste wedstrijd, dat heeft iedereen gezien en dat weten we zelf ook. Eigenlijk hadden we de 0-1 al over de streep moeten trekken. Dat gebeurt niet. Op het laatst gaan wij alles geven, proberen we de 1-2 te maken en dan krijgen wij hem zelf tegen. Een schot wordt van richting veranderd en we verliezen. Er stond tien man voor me, ik heb de bal niet eens gezien.”

Mag niet