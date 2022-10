Medisch centrum NAC kan toestroom amper aan

Pechvogel Rutten weken uit de roulatie, Van Schuppen behoudt basis­plaats bij NAC

Niet voor het eerst valt het nieuws de dag voor de wedstrijd in de kantlijn op te rapen. Reservespeler Moreno Rutten heeft deze week op de training een spierblessure opgelopen en is voorlopig uitgeschakeld. ,,Hij wordt nog onderzocht”, zegt NAC-trainer Robert Molenaar in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen VVV vrijdag (20.00 uur).

29 september