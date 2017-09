Matchwinner Vloet vergelijkt aangever Angelino met Willems

Toch was het nog even billenknijpen voor NAC. De wedstrijd tegen Sparta - de ploeg van Stijn Vreven gaf toen nog een 2-0 voorsprong uit handen - spookte door de Bredase hoofden na de aansluitingstreffer van FC Groningen. ,,Daar kunnen wij nog veel in leren", vindt Vloet. ,,We komen denk ik nog goed weg. Dat is iets waar we aan moeten werken voor de toekomst."