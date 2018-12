Matchwinner Verschueren: ‘We hebben vanaf minuut 1 gestreden’

VideoArno Verschueren veroorzaakte in de eerste helft een penalty voor Vitesse, maar kroonde zich aan het eind van de wedstrijd toch als matchwinner door de 2-1 voor NAC binnen te schieten. ,,We kunnen weer een beetje ademen. Het is heerlijk dat ik de bal in de slotfase er zo in kan leggen.”

Verschueren was nog in extase toen hij lachend het Rat Verlegh stadion rondkeek. ,,Het is een super gevoel. Wat een schitterende sfeer.”

Lees ook NAC knokt zich naar overwinning op Vitesse en verlaat laatste plaats Lees meer

Strijd

De doelpuntenmaker roemde vooral de strijdlust bij zijn ploeg. ,,We hebben vanaf minuut 1 gestreden, mochten deze wedstrijd niet verliezen. We waren kwamen heel scherp naar buiten en het publiek stond er gelijk vol achter. We hebben veel gepraat deze week en dit moet de norm zijn voor ons.”

De verdediger is ook blij met zijn doelpunt. ,,Ik werd helemaal gek. Heel de ploeg verdiende dit. Het is echt super dat ik die bal binnen kon leggen. Ik vond dat we vandaag als een echt team meer dan een puntje verdienden.”

Van laatste plek af

Door de overwinning verlaat NAC de laatste plaats. ,,We kunnen weer een beetje ademen. Het mes stond ons inderdaad op de keel. De 18e plaats is geen leuke plaats om op te staan, dat lijkt me duidelijk. We moeten op deze weg doorgaan. Er komen nog twee belangrijke wedstrijden aan en na de winterstop moeten we er meteen weer staan”, besluit een dolblije Verschueren.