Matchwinner Bilate: ‘Lekker om mezelf te revancheren na het missen van een kans’

VideoNAC-spits Mario Bilate werd dinsdagavond tegen Telstar matchwinner met zijn 1-2. Door de overwinning loopt NAC in op Almere City. In Velsen-Zuid moesten de Bredanaars lang wachten op de verlossende treffer. ,,Het maakt me niet uit hoe en wanneer ze vallen, als ze er maar in gaan en we met drie punten eindigen.”

,,Vooraf wisten we dat Almere verloren had. Daarom waren we extra gebrand. Dan weet je dat je hier weg moet gaan met drie punten”, vertelde de spits over de concurrent die punten morste. Want die tweede plek, nu in het bezit van De Graafschap (zes punten meer) blijft in de hoofden zitten. ,,Ik vind dat we daarin moeten blijven geloven. We hadden het gevoel dat Almere punten zou laten liggen. De concurrenten gaan nog wel punten morsen. Wij moeten elke wedstrijd als een finale beschouwen.”

Er komt nu een reeks aan met op papier makkelijke tegenstanders. Maar niemand bij NAC rekent zich op voorhand rijk. ,,Voor de winterstop hadden we ook zo'n reeks en we weten allemaal hoe dat is gegaan. Dat was qua resultaat en voetbal onze slechtste reeks”, weet Bilate. Komende vrijdag wacht FC Dordrecht. ,,Met die ploeg hebben we nog een appeltje te schillen. De nederlaag thuis is niet in de koude kleren gaan zitten.”

Over de wedstrijd: ,,Voor rust moeten we eigenlijk met 2-0 voor staan. Grote kans voor mij en voor Kaj (de Rooij, red.). (...) Na rust viel snel de 1-1, daarna had ik eerder het gevoel dat het onze kant op zou vallen dan hun kant. Dan moet je geduldig blijven en wachten op die ene kans.”

Die kwam er, tien minuten voor tijd. Toen deed Bilate wat hij voor rust naliet. ,,Lekker om mezelf te revancheren na het missen van een grote kans”, zei de spits tevreden.

Volledig scherm Mario Bilate © Pro Shots / Toon Dompeling