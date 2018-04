Matchwinner Angeliño: Ik zei: luister naar het publiek, ze willen dat ik de vrije trap neem

Na zijn schitterende indraaiende vrije trap eind december tegen FC Utrecht (3-1-zege) zingt het Rat Verlegh Stadion de kleine Spanjaard telkens toe als NAC een vrije trap rond het strafschopgebied krijgt. ,,Dat doet me goed, mooi om te horen. Maar de punten zijn belangrijker dan mijn doelpunt. Ik was namelijk best verrast dat Roda vorige week van Vitesse had gewonnen. Deze zege was meer dan nodig om weg te komen van de onderste plaatsen.” Dat bleek later op de avond wel toen duidelijk werd dat Roda JC én Sparta hun wedstrijden gewonnen hadden. ,,We kunnen niet zeggen dat we al veilig zijn.”