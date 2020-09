Mashart vervangt geblesseerde Schouten als koploper NAC de beloften van PSV ontvangt

De hamstringblessure van Robin Schouten valt mee, toch houdt trainer Maurice Steijn de rechtsback uit voorzorg aan de kant. ,,Om te voorkomen dat hij er zaterdag na twintig minuten af moet, hebben we besloten om hem deze week uit de training te houden en vanaf volgende week toe te werken naar Ajax. We zijn net begonnen, daarom neem ik geen risico.”

Jethro Mashart is zaterdag (16.45 uur), als Jong PSV naar het Rat Verlegh Stadion, komt de vervanger van Schouten. ,,De blessure is niet zo langdurig als bij Bilate. Het leek op een verkramping in zijn hamstring.” Lex Immers is er wel bij en speelt met een bitje in. ,,Omdat zijn tanden los zaten, moest hij er maandag tegen Jong FC Utrecht af. Hij heeft nu een bitje in, net als een bokser. Hem kan niks gebeuren.”

Lees ook PREMIUM FC Eindhoven zet deur op een kier, NAC houdt hoop op De Rooij Lees meer

Javier Noblejas maakt tegen Jong PSV voor het eerst deze competitie deel uit van de wedstrijdselectie en kan volgens Steijn maximaal dertig minuten spelen. Anouar Kali ontbreekt ondanks dat hij dinsdag zijn rentree maakte bij NAC onder 21. De middenvelder is ziek. Geen corona overigens laat de club weten.

Ruimtes

Voor de plek rechts voorin kiest Steijn tussen Huseyin Dogan, Nick Venema en Yassine Azzagari. ,,Die drie mogen het uitvechten.”

Dogan werd tegen Jong FC Utrecht (0-2-zege) in de rust gewisseld. ,,Omdat ik vond dat wij moesten ingrijpen op het middenveld. Azzagari kan die ruimtes beter belopen dan Dogan.” Venema deed behoudens zijn doelpunt weinig goed op sportcomplex Zoudenbalch. ,,Zaterdag spelen we veel op de helft van de tegenstander en moeten we zuiver zijn in de aannames en passing. Daar heeft Venema nog winst te behalen.”

Vleugelaanvaller DJ Buffonge ontbrak dinsdag bij het oefenduel van de Bredase beloften omdat hij ziek was. ,,Op de trainingen laat hij fabelachtige dingen zien. Hij is een speler die we niet in de selectie hebben: passeeractie, kracht en snelheid. Hopen dat hij snel fit is.”

Mogelijke opstelling

Olij; Rutten, Rösler, Riera, Mashart; Malone, Immers, Haye; Dogan / Venema / Azzagari, Van Hooijdonk en El Allouchi.

Afwezig: Schouten (hamstring), Kali (ziek), Monsalve en Leigh (beiden geblesseerd).

Volledig scherm Robin Schouten mist Jong PSV vanwege klachten aan de hamstring. © BSR Agency