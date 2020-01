Martens fluit uitduel NAC bij Helmond Sport

NAC-trai­ner Weijs geniet volop: ‘En met mij, als ik om mij heen kijk, de rest van de staf en alle spelers’

13:05 ,,Overall ben ik tevreden”, zegt Willem Weijs kort na de 1-6-overwinning op FC Ferreiras, koploper van het vierde Portugese niveau. ,,De weerstand viel misschien wat tegen. Lastig om te zeggen of zij zoveel minder waren of wij zoveel beter. Nog niet alles gaat goed, maar over het algemeen vind ik wel dat wij echt een goede indruk hebben gemaakt.”