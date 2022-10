Marijnissen kan niet genieten van eerste NAC-goal en kraakt kritische noten: ‘Zo kan het niet’

Crisisbe­raad NAC klaart de lucht: ‘Soms best confronte­rend, maar wel een voorbeeldi­ge sessie’

De bijdrage vanuit de groep tijdens het crisisberaad de dag na de afstraffing van Jong AZ (4-0-nederlaag) noemt Robert Molenaar voorbeeldig. ,,We hebben lang gezeten. Het was soms best confronterend. Omdat elk beeld waarvan de spelers en ik vonden dat het stopgezet moest worden, stopgezet werd om erover te praten.”

