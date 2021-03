Maria in tweede WK-kwalificatieduel basisspeler van winnend Curaçao

Overzicht Dit zijn de resterende wedstrij­den van NAC en de concurren­ten voor de tweede plaats

28 maart Dankzij de 3-1 overwinning van NAC op concurrent De Graafschap ligt de strijd om plek twee volledig open. Die plek geeft aan het eind van de rit recht op directe promotie naar de eredivisie. Voor die plek lijken naast NAC en De Graafschap ook Almere City en Go Ahead Eagles nog in de race. Welke potentiële bananenschillen komen de clubs nog tegen in de laatste maanden van de competitie?