Marathonman Mashart: drie wedstrijden in vijf dagen

Een dag na de kraker in de eerste divisie met De Graafschap (1-2-nederlaag) moest Jethro Mashart bij de beloften van NAC opdraven. Het was zijn derde wedstrijd in vijf dagen.

Maandag om 20.00 uur aan de aftrap in het Rat Verlegh Stadion en 55 minuten in actie, dinsdag met Jong NAC om 13.00 uur op appel in Sittard waar Mashart, volgens het officiële wedstrijdformulier van de KNVB, 68 minuten speelde. Vrijdag had de 19-jarige linksback de negentig minuten al volgemaakt in het treffen met FC Eindhoven.

Dat hij nog geen 24 uur na NAC - De Graafschap in totaal bijna drie uur in de bus plaatsnam voor een ontmoeting van Jong NAC, dat met Jurich Carolina en Tom Plezier twee linksbacks in de selectie had, is opvallend. Helemaal omdat hij de enige basisspeler van het tweeluik met FC Eindhoven en De Graafschap was die met de beloften de hort opging.

Noblejas

Het kan erop duiden dat Mashart, die in negen van de elf competitieduels in de eerste divisie een basisplaats had, tegen Roda JC vrijdag op de bank begint. In dat geval schuift verdediger Javier Noblejas door van het centrum naar de plek van linksback wat de natuurlijke positie is van de Spanjaard. Geheel in lijn van zijn beresterke tweede helft tegen De Graafschap.

Centraal achterin kan Colin Rösler zich dan opmaken voor zijn basisdebuut, aangezien de geblesseerde captain Nacho Monsalve al tijden uit de roulatie is. Vaststaat dat NAC in Kerkrade in twee en misschien wel drie linies op meerdere plaatsen gewijzigd zal zijn, omdat middenvelder Arno Verschueren geschorst is en aanvaller Huseyin Dogan klaar lijkt voor een rentree in de basis.

Bekijk hieronder de laatste aflevering van Clubwatchers: