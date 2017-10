Manu Garcia weet Vreven te raken in aanloop naar PEC Zwolle

Zeker is in ieder geval dat Andries Noppert ontbreekt op het wedstrijdformulier. Gevreesd wordt dat het niet bij het treffen met Zwolle blijft. De reservedoelman heeft andermaal pijn aan de knie en wordt maandag in het ziekenhuis onderzocht om de aard van de blessure vast te kunnen stellen. Nigel Bertrams schuift achter Mark Birighitti door als tweede doelman, terwijl de Poolse tiener Karol Niemczycki uit de jeugd wordt overgeheveld als derde keus.

Vreven zal waarschijnlijk een vrijwel ongewijzigd team het veld insturen ten opzichte van de verloren duels met ADO Den Haag en Roda JC waarin NAC niet tot scoren kwam. ,,We moeten ons herpakken na die zure nederlagen. Van ADO hadden wij moeten winnen. Tegen Roda verzuimen wij de 0-0 over de streep trekken. Dan heb je vier punten extra. Na Roda heb ik de spelers gevraagd: ‘Wat zijn nu de kleine dingen wij moeten veranderen als ploeg om op constante basis te presteren.’ De jongste speler zei opnieuw de juiste dingen, Manu Garcia in dit geval. Hij zei: ‘Trainer, moet je luisteren. We zijn een onervaren elftal, hebben nooit op dit niveau gespeeld en we maken daarom veel fouten. Individueel en als team, maar we werken hard, zijn heel enthousiast, krijgen complimenten voor ons spel én we hebben al zeven punten. Als straks de ontbrekende schakels in elkaar vallen, zijn we vertrokken.’ Toen heb ik gezegd: ‘Oke, hier sluiten wij mee af.’ Dat waren voor mij de juiste woorden.”