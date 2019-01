Manu García trefzeker bij ruime bekerzege Toulouse op Olympique Nice

De 21-jarige Spanjaard, die eerder anderhalf seizoen uitkwam voor NAC en zich in Breda opwerkte tot publiekslieveling, reageerde alert bij een corner en werkte bij de tweede paal eenvoudig het laatste doelpunt van de avond binnen. De wedstrijd was toen allang gespeeld, omdat de gastheren via doelpunten van Bafode Diakite, Max-Alain Gradel en Mathieu Dossevi al ruim afstand hadden genomen van Nice. Ihsan Sacko redde tussendoor de eer voor de bezoekers.

Manu García wordt dit seizoen door Manchester City verhuurd aan de nummer dertien van de Ligue 1 en startte in het zuiden van Frankrijk tot op heden in zeventien competitieduels in de basis. In competitieverband lukte het de technisch begaafde middenvelder nog niet om te scoren. Wel was hij tot op heden goed voor twee assists.