Manu Garcia schittert in het mooiste voetbaltheater van Nederland

De tunnelklep gaat open als de avondschemering over het meest rauwe en intense voetbalstadion van Nederland valt. Manu Garcia kijkt eens op, geniet en ziet links van hem een geel-zwarte kolonie van duizend mensen op de tweede ring. Ze zwaaien met vlaggen, zingen en hopen tegen beter weten in op een goed resultaat. Angst boezemt De Kuip hem niet in. ,,Juist niet", zal de Spanjaard later zeggen. Kuipvrees? Welnee, daar heeft hij nooit van gehoord.

Niemand die kan bevroeden dat NAC vier dagen na de bekerblamage tegen een groep Groesbeekse amateurs geschiedenis schrijft op heilige grond en een armetierig Feyenoord met 0-2 verslaat. Ook Garcia niet, die eindelijk op zijn favoriete positie zijn gang mag gaan. Hij wordt aanvankelijk op de flank weggestopt, ondanks de schorsing van Rai Vloet. Nadat NAC het eerste kwartier tegen Feyenoord niks te vertellen heeft, grijpt Stijn Vreven in. ,,Na de omzetting van Manu naar tien ging het een stuk beter en hadden we het redelijk onder controle", vond de trainer.

Kleine prins

Garcia is een lust voor het oog. De 1,69 meter kleine Spanjaard schittert in het meest enerverende theater dat ons land kent. De 27ste minuut loopt als hij op eigen veld wordt ingespeeld. Half ingedraaid met zijn gezicht naar de lange zijde aait hij de bal met de binnenkant van de rechtervoet. Tussen drie Feyenoorders, beresterke mannen als Karim El Ahmadi, Eric Botteghin en de toegesnelde Sofyan Amrabat, sleept Garcia de bal over het kort gemaaide gras als een kotter die op de bodem van de Noordzee de vis binnenhaalt. Met één beweging is hij drie krachtpatsers in een keer kwijt. De kleine prins versnelt en dribbelt met korte tikjes; de derde aanraking is de laatste voordat hij de gedemilitariseerde zone oversteekt. Hij steekt zijn hoofd omhoog, kijkt naar links, kijkt naar rechts; wat zijn de afspeelmogelijkheden? Even gebruikt hij de linker, dan schakelt hij een versnelling omhoog en gaat verder met rechts. Op het moment dat hij El Ahmadi in zijn rug voelt, wijkt hij iets van zijn rechte lijn af. Bij de achtste keer dat Garcia de bal streelt - El Ahmadi trekt hem inmiddels van achteren aan zijn shirtje - steekt hij tussen twee verdedigers Thierry Ambrose vrij voor het Rotterdamse doel. De uitgekomen doelman redt met de linkervoet. Een zeldzame demonstratie van machtsvertoon in negen seconden.

Vijf minuten later doet hij hetzelfde. En net zo makkelijk legt hij de bal dood op de linkerknie, draait hij om zijn as, kapt en draait dat het een lieve lust is, of zet hij met een lichaamsbeweging, zonder de bal te raken, de tegenstander in zijn hemd. ,,Ik kijk graag naar Modric, Isco en Iniesta. Spelers die het niet van hun fysiek moeten hebben en zich juist onderscheiden door hun kwaliteit aan de bal."

Big win! Proud of this team. Proud of our fans. Proud to be part of this club. Important games in the next few weeks, lets go! 💛🖤 Een foto die is geplaatst door Manu García (@manugarcia8) op 24 Sep 2017 om 12:09 PDT Bij de twee doelpunten van NAC is Garcia wonderwel niet betrokken. Giovanni Korte kan scoren, nadat een afgeslagen hoekschop door Angeliño terug in de zestien wordt gebracht en via de hoofden van Menno Koch en Thierry Ambrose pardoes voor zijn voeten komt. En Thomas Enevoldsen snoept vlak voor tijd keeper Brad Jones de bal af: 0-2. Tussendoor keert NAC-doelman Mark Birighitti, die twee kopballen boven hem op de lat ziet landen, in zijn linkerhoek een makkelijk gegeven strafschop van Michiel Kramer. Gerechtigheid.

Hoogtepunt

Voor het eerst sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954 wint NAC in De Kuip een competitieduel met Feyenoord - de play-offzege (0-4) in 2009 niet meegerekend. Garcia dicht de driepunter de waarde toe die ze verdient. In de 4-3 tegen Jong Ajax, met Frenkie de Jong en Appie Nouri, was hij top, zegt hij. In de play-offs tegen NEC (1-4) excelleerde hij en VVV-uit (1-4) noemt hij een hoogtepunt. Maar zijn optreden tegen Feyenoord overstijgt alles. ,,Voor het eerst dit seizoen stond ik op tien. Het enige wat ik wilde, is de bal hebben en met de bal spelen. Ik kon me laten vallen naar de zijkanten, inzakken en het spel verdelen. Ik speel waar de trainer me nodig heeft, hij bepaalt, maar op tien heb ik wel veel meer vrijheid. En dan in De Kuip, tegen de kampioen... Ja, dit is de mooiste van allemaal. Mijn meest bijzondere wedstrijd in het shirt van NAC."