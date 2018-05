Manu García: 'een trainer moet het aandurven mij op te stellen'

NAC e-sporter Bouhuijzen: ‘Ik moest wennen aan de camera’s’

2 mei Als doorgewinterde NAC-supporter met bijbehorende mentaliteit zette NAC-e- sporter Menno Bouhuijzen altijd een NAC-speler in basis van zijn FIFA Ultimate Team selectie waardoor hij een soort van cultheld werd in Breda. ,,Zo zie ik mezelf niet, maar ik ben blij met de positieve reacties op mijn eerste seizoen in de e-divisie.”