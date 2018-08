Manchester City haalt keeper Muric terug, NAC krijgt financiële compensatie

Tegen de verwachtingen van NAC in, keert Arijanet Muric toch terug naar Manchester City. De Bredase club wordt volgens goed ingevoerde bronnen schadeloos gesteld met een financiële compensatie. Daarnaast gaat de Engelse kampioen volgens NAC meehelpen in de zoektocht naar een nieuwe keeper.

Muric moet bij City de opengevallen plek van Claudio Bravo innemen. De reservekeeper van de Engelsen die maandag een zware achillespeesblessure opliep. De Chileen staat daardoor maanden aan de kant. Omdat Joe Hart (Burnley) en Angus Gunn (Southampton) zijn verkocht en Muric aan NAC was verhuurd, kampte coach Pep Guardiola ineens met een keeperstekort. Achter Ederson had hij alleen nog de jonge Daniel Grimshaw tot zijn beschikking. Omdat de transfermarkt in Engeland begin augustus is gesloten, waren de mogelijkheden voor het halen van een vervanger tot een minimum gereduceerd.

Woensdag

Ondanks dat er werd gezegd dat er van een terughaal clausule geen sprake was en Muric dinsdag en woensdag gewoon op het trainingsveld in Zundert stond, is de 19-jarige doelman per direct opgeroepen door City. Volgens de geraadpleegde bronnen heeft het eerste contact over Muric tussen City en NAC woensdag plaatsgevonden.

Wat niemand bij NAC voor mogelijk had gehouden, zelfs de spelersgroep was niet de hoogte en reageerde woensdagavond laat enorm verrast op het nieuws, is dan toch gebeurd. Drie weken na zijn komst en zijn debuut in de oefenwedstrijd met Konyaspor is Muric met de noorderzon vertrokken omdat City met een keepersprobleem kampt.

Wachten

Zaterdag stond de twee meter lange Muric nog onder de lat bij de wedstrijd tegen De Graafschap. Donderdag is hij de grote afwezige op de training. Een hard gelag voor de technische staf en de directie van NAC. De eerste contacten met Muric dateren van begin juni. Rugnummer 1 werd speciaal voor hem apart gehouden. Er werd gewacht, lang gewacht, ook toen Muric op last van Guardiola de laatste twee weken van juli met City mee naar de Verenigde Staten moest voor een oefentrip. De Zwitserse Montenegrijn zou de vervanger van Nigel Bertrams worden, die eveneens zijn spullen pakte zonder dat technisch directeur Hans Smulders er erg in had.

Door het voor onmogelijk gehouden vertrek van Muric, die op 31 juli werd gepresenteerd, is NAC momenteel weer terug bij af. Het zit in zijn maag met de overbodige Mark Birighitti en heeft met Karol Niemczycki een goalie achter de hand die nog niet klaar wordt geacht voor het grote werk.