Malone na zeperd NAC: ‘Elke keer als we een stap in de goede richting zetten, volgt weer een stap terug’

,,Schaamte allereerst. Thuis. Volle bak. Tegen de nummer negentien hoor je geen punten te laten liggen als NAC. Dat gebeurt wel. Los daarvan speel je ook een heel slechte wedstrijd", was Malone duidelijk nadat NAC voor de tweede keer dit seizoen verloor van FC Dordrecht.

,,Dordrecht hield het heel compact, het is dit seizoen al vaker gebleken dat we daar moeilijk doorheen voetballen. Vandaag was dat weer het geval. En doordat je er zo moeizaam doorheen voetbalt en balverlies lijdt, krijg je kansen tegen. Dat heeft Dordrecht, net als de vorige keer, afgestraft", vatte hij samen.

Kapot spelen

De verdediger legt uit met welk idee NAC aan de wedstrijd begon: ,,We wisten dat we veel balbezit zouden hebben. We wilden ze kapot spelen. Ballen tussen de linies en zo tot kansen komen. Dat lukte totaal niet. De afstemming was daarin niet goed. Na de 1-1 maak je het jezelf zo moeilijk. We zijn zo slordig in balbezit, wat dit seizoen al zovaak terug is gekomen. Het is een repeterend verhaal.”

,,Als het niet loopt, dat kan een keer, moet je een plan B hebben. Opportunistisch voetballen, ballen erin pompen. Maar als je kijkt dat we daarin ook niet een vuist kunnen maken, moeten we kritisch naar onszelf kijken. Dit is véél te weinig”, aldus Malone.

Niks gecreëerd

De verdediger had nooit het idee dat de winnende treffer, of later de gelijkmaker, nog zou vallen. ,,Als je kijkt naar het spelbeeld, hebben we gewoon niks gecreëerd. We hebben geen vuist kunnen maken, dat moeten we onszelf kwalijk nemen. Tijd om in de spiegel te kijken. Iedereen moet bij zichzelf nagaan wat er vandaag allemaal misging.”

Door de nederlaag wordt de strijd om play-offs nog enorm spannend. Bij een overwinning zou NAC al met één been in de nacompetitie staan. ,,Steeds als we een stap in de goede richting zetten, doen we weer een stap terug. Dat is vaker gebleken dit seizoen. Vandaag weer. Ik moet zeggen: dit is gewoon echt frustrerend. Maar we doen het zelf. Ik moet zeggen: de teleurstelling is zwaar na deze wedstrijd.”