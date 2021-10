Malone met NAC buitenshuis eindelijk van de nul af: ‘Maar ik heb me er niet druk om gemaakt’

Zeven wedstrijden moest NAC wachten op de eerste zege buiten Breda, maar volgens defensieleider Dion Malone is het uitcomplex nooit een dingetje geweest. ,,Ik moet zeggen dat ik er niemand over gehoord heb, ik heb me er zelf ook niet druk om gemaakt.”

Een verklaring voor waarom het buiten de muren van het Rat Verlegh Stadion maar niet lukte tot aan de wedstrijd tegen TOP Oss (1-3), heeft de verdediger ook niet. ,,Wat ik zeg: ik heb er niet over nagedacht. Ik weet dat we bezig waren met een proces, dat zie je de laatste weken. Bij Volendam verlies je ongelukkig, vind ik. Dat had net zo goed 1-1 kunnen zijn. Dus ik heb me er niet druk om gemaakt”, herhaalt Malone.

,,Je weet van tevoren dat dit best wel een moeilijke pot kan zijn. Vooral als je niet scherp bent. Eigenlijk begin je niet super, maar kom je wel op 0-2. Daarna is er niet veel aan de hand, die stand moet je eingelijk volhouden tot aan de rust. Dan komt er een lange bal en valt de 1-2 en weet je dat het de tweede helft nog lastig kan worden. Maar gelukkig winnen we hier met 1-3", vatte hij de wedstrijd samen.

Na de 0-2 werd het minder bij NAC, zag hij ook. Maar gemakzucht wilde hij niet als mogelijke oorzaak aanwijzen. ,,Oss gaat alles of niets spelen, als je dan geen duel wint, krijg je het zwaar. Dat zijn we op gegeven moment wel gaan doen, dan maken we de 1-3 en is het gespeeld. Dit zijn gewoon lastige wedstrijden. Ook andere teams hebben het lastig hier bij Oss.”

Geel of rood

Bij een 1-2-stand pakte Malone een gele kaart door zijn tegenstander, die kon uitbreken, lang vast te houden. Bij TOP Oss schreeuwde iedereen moord en brand. Maar Malone was niet bang dat hij weggestuurd zou worden met een rode kaart. ,,Ik wist dat Danny (Bakker) in m'n rug zat, maar ik wist ook dat hij één op één stond. Dus ik wist: als ik 'm los laat en Danny moet kiezen, loopt zijn man richting Nick (Olij). Dus ik hou 'm gewoon vast en pak die gele kaart.”

Hoewel het spel niet was zoals het kan en moet zijn, koestert de verdediger de drie punten. ,,De drie punten waren heel belangrijk. Het liefst doe je dat met mooi voetbal, maar uiteindelijk ben ik blij met de overwinning. Ik wist dat we weer naar boven konden kijken bij een zege. Het ligt nog redelijk dicht bij elkaar. Vrijdag drie punten pakken bij Dordrecht en dan is het interlandbreak en kunnen we kijken waar we staan.”

Malone houdt Tejan vast en krijgt hier geel voor. © Pro Shots / Peter van Gogh