Malaise duurt voort: NAC blijft ook bij Jong PSV steken op bloedeloos gelijkspel

Ook tegen Jong PSV is NAC er niet in geslaagd weer eens drie punten te pakken. De Bredanaars stelden opnieuw teleur en kwamen tegen de Eindhovense beloften niet verder dan 0-0. Daardoor blijft NAC steken in het rechterrijtje.

Een nederlaag bij FC Dordrecht voor de interlandbreak, afgelopen vrijdag een gelijkspel tegen Jong FC Utrecht en de twaalfde plek op ranglijst. Het zegt alles over waar NAC nu staat. Trainer Edwin de Graaf vroeg meer verantwoordelijkheid van zijn oudere spelers in deze fase.

Maar een daarvan moest hij missen op De Herdgang. Thom Haye was ziek en ontbrak. Daardoor was er een basisplaats voor nieuweling Welat Cagro. Ook Ezechiel Banzuzi maakte zijn basisdebuut: de jarige Boris van Schuppen week uit naar de flank en voor Jarchinio Antonia was geen plaats meer.

Ook tegen de Eindhovense beloften, geleid door Ruud van Nistelrooy, kon NAC geen indruk maken. De thuisploeg, nummer veertien van de eerste divisie, domineerde voor rust. Meer balbezit, veel meer lef aan de bal, onbevangen voetballend. Toch kreeg NAC de grootste kansen in de eerste helft. Zo had Banzuzi de bal voor het inschieten na een voorzet van rechts, maar raakte hij de bal niet goed. Een schot van Van Schuppen werd geblokt.

Lat

Na rust ging NAC nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Die had Banzuzi op zijn schoen na 50 minuten. De voorzet was wederom van De Rooij en weer raakte het talent de bal volledig verkeerd. Niet veel later raakte De Rooij de lat met een fraai stiftje.

Nog binnen het uur greep De Graaf in. Antonia kwam voor Yassine Azzagari en Van Schuppen ging terug naar zijn vertrouwde positie: ‘op tien’. Het leverde meer NAC-gevaar op en opnieuw was het De Rooij die een kwartier voor tijd de lat raakte.

Slotfase

In het slot ging De Graaf all in: hij bracht naast Sabir Agougil ook nog aanvallers Ayouba Kosiah en Vieiri Kotzebue. Alles om nog voor de winst te gaan. Maar in de laatste tien minuten lukte het NAC niet eens om gevaarlijk te worden. Daardoor bleef het 0-0 en blijft NAC steken op plek twaalf.

Opstelling NAC: Olij; Rutten (65. Vanacker), Malone, Bakker, Mashart; Azzagari (57. Antonia), Banzuzi (78. Agougil), Cagro; De Rooij (78. Kotzebue), Seuntjens, Van Schuppen (78. Kosiah).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.