Madenaar Stef de Wijs ziet voetbaldroom bij NAC uitkomen: van jeugdspeler tot prof

NAC-trai­ner kijkt verder dan de drie punten: ‘TOP Oss was agressie­ver en feller, dat kan absoluut niet in dit stadion’

,,Moeizaam is in één woord een uitstekende omschrijving.” Voor de gemoedstoestand is de 1-0-zege op TOP Oss uiteraard prettig. Toch kan Robert Molenaar niet content zijn met het vertoonde spel ten overstaan van meer dan 15.000 toeschouwers. ,,We moeten het thuispubliek meer kunnen bieden dan we nu gedaan hebben.”

20 augustus