Machtsstrijd NAC nadert ontknoping: Lokhoff wijkt niet, positie Steijn lijkt onhoudbaar

column ‘Nóg een blunder van de man die voor rust en continuï­teit zou moeten zorgen bij het verdeelde NAC’

5 juni Macht druppelt naar beneden. De algemeen directeur staat boven de technisch directeur, die op zijn beurt weer de baas is over de trainer. Verantwoording afleggen over geleverde prestaties beweegt precies de andere kant op. Zo ook bij NAC Breda. Een driemanschap bestiert de club vanuit een duidelijke hiërarische organisatie. Korte lijnen. Kraakhelder.