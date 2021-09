Machteloos NAC stelt opnieuw teleur en laat zich overrompelen door dapper FC Eindhoven van Penders

Hoofdtrainer Edwin de Graaf koos in het Jan Louwers Stadion voor een flink gewijzigde basiself. Jethro Mashart werd na een teleurstellend optreden tegen FC Emmen (1-2 nederlaag) gepasseerd. De rechtsbenige Milan Vanacker verving hem als linksback. Ralf Seuntjens begon als spits in plaats van de geblesseerde Mario Bilate. Daardoor kwam er een plekje vrij voor Pjotr Kestens. Dat gold tevens voor Boris van Schuppen, die de geblesseerde Jarchinio Antonia verving.

Het treffen met de Eindhovenaren was een weerzien met clubicoon Rob Penders. De oefenmeester is inmiddels eindverantwoordelijke aan de Aalsterweg, terwijl hij aanvankelijk het seizoen zou beginnen als trainer van Jong NAC. Penders’ aanvoerder Nigel Bertrams stond enkele seizoenen geleden ook onder contract bij de Parel van het Zuiden.

Overrompeld in dramatische openingsfase

Penders had de zaken in zijn nieuwe thuishaven stukken beter voor elkaar dan NAC. Zijn ploeg schoot uit de startblokken na het startsein van arbiter Rob Dieperink. Flitsend doken de Eindhovenaren in de eerste dertig (!) seconden al liefst driemaal op voor de goal van aanvoerder Nick Olij. Alsof NAC de goede zin in de bus had achtergelaten, liet het zich overrompelen.

Het bleek de voorbode voor een abominabele eerste helft vanuit NAC-perspectief bekeken. Binnen het kwartier moest Olij namelijk al tweemaal capituleren. Eerst door laks, traag en onachtzaam handelen van de opnieuw teleurstellende ‘Ody’ Velanas. De linksbuiten verspeelde voor eigen verdediging de bal, waarna NAC in een razendsnelle counter overrompeld werd. Enrico Hernández haalde de trekker over: 1-0.

Meteen verdubbeling van achterstand na geblunder

Nog aan het bekomen van de tegentreffer werd NAC daarna ook voor een tweede keer naar het canvas geslagen. Dit keer leidde Danny Bakker, die de hele eerste helft grossierde in foute passes, op stupide wijze het doelpunt in. Een voorzet kwam op de kop van Joey Sleegers, die Ruben Ligeon klopte en hard raak kopte: 2-0.

Buitens pogingen van Boris van Schuppen, die debuteerde in de basiself, en Pjotr Kestens stelde NAC daar weinig tegenover. Sterker nog, met de dubbele voorsprong voor de ploeg van Penders mocht het bij het ingaan van de rust zeker niet klagen. De achterstand betekende overigens wel dat NAC op dat moment de twijfelachtige eer had de virtuele hekkensluiter van het Nederlandse betaalde voetbal te zijn.

Carte blanche levert niets op

Met aanvaller Ayouba Kosiah voor linksback Vanacker besloot Edwin de Graaf de tweede helft carte blanche te spelen. Met twee centrale spitsen en één centrale verdediger - Bakker ging linksback spelen - moest de ommekeer ingezet worden. Dat resulteerde in eerste instantie in wat mogelijkheden voor de Eindhovenaren, maar ook Van Schuppen was dichtbij. De aanvallende middenvelder raakte hard de paal.

Hoewel NAC daarna de thuisploeg iets meer in het gedrang kreeg, werd het nooit heel gevaarlijk. Vooral Van Schuppen was bedrijvig, maar zonder succes. Seuntjens kopte een kwartier voor tijd van dichtbij recht op Bertrams. En de terugkeer van Kaj de Rooij was er een in de anonimiteit. Enkele tegenaanvallen van de ploeg van Penders werden door Olij vakkundig verwerkt.

Gedeelde laatste plaats

Door de nederlaag, de derde op rij, staat NAC op een negentiende plaats op de ranglijst. Slechts twee plaatsen verwijderd van de allerlaatste (Helmond Sport), dat met een gelijk puntentotaal volgt op twee doelpunten. Het onderstreept een gruwel van een eerste periode. Volgende week wacht Excelsior, dat tweede staat.

FC Eindhoven - NAC 2-0 (2-0) - 9. Hernández 1-0, 13. Sleegers 2-0

Opstelling NAC: Olij; Ligeon, Adiléhou, Bakker, Vanacker (46. Kosiah); Haye, Malone, Van Schuppen; Kestens, Seuntjens, Velanas (76. De Rooij).

