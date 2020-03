Maatschappelijk NAC biedt coronahulp aan via online platform NACvoorelkaar

Wat te doen?

In samenwerking met NLvoorelkaar is er een speciale pagina voor NAC-supporters ingericht. Hier vind je een overzicht van alle initiatieven in Breda. Een voorbeeld hiervan is het helpen van mensen met het doen van boodschappen, het spelen van spelletjes, koken, oppassen of een kaartje schrijven. Het is niet alleen mogelijk om mensen te helpen, maar jij kan zelf ook om hulp vragen door het doen van een oproep.