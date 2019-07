Maandag gepresenteerde Dogan moet NAC meer slagkracht geven

In tijden van droogte is het aantrekken van Huseyin Dogan als het slaan van een waterbron om het levenloze elftal te beregenen met doelpunten. De veelzijdige aanvaller is maandagavond vlak voor het oefenduel NAC - Panathinaikos gepresenteerd als nieuwe speler van de Bredase club.

De 25-jarige Dogan, die in de rug van Finn Stokkers NAC meer slagkracht moet geven, tekent een tweejarig contract met een optie voor nog een jaar. In potentie heeft NAC met Stokkers en Dogan twee scherpschutters in dienst die in staat moeten worden geacht om in 38 competitiewedstrijden tezamen bij tenminste vijftig goals (inclusief assists) direct betrokken te zijn. Want wil de club een serieuze gooi doen naar een van de twee rechtstreekse promotieplaatsen, is dat aantal toch echt een minimumvereiste. Met onder de lat Nick Olij, de doelman manifesteert zich als zeldzaam lichtpuntje tijdens de voorbereiding, zijn drie vitale posities in het elftal op papier in ieder geval afgedekt.



Eerste van drie aanwinsten

Het binnenhalen van Dogan is hard nodig voor NAC, al is het maar om de gemoedstoestand op te fleuren. Vier achtereenvolgende en tamelijk kansloze oefennederlagen (doelcijfers: -8) in een reeks met twee Belgische eerste- (Lokeren en Westerlo) en twee gepromoveerde eredivisionisten (Sparta en RKC) hebben het vertrouwen in het elftal in pakweg tien dagen tot onder het nulpunt doen dalen. Het vastleggen van Dogan is een kleine oppepper.