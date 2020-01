Lurling: ‘Met NAC hebben we vaak mooie dingen gedaan tegen PSV’

,,Vroeger was het voor mij heel makkelijk om in wedstrijden tussen PSV en NAC richting te kiezen”, zegt Anthony Lurling (42) lachend, als we hem vragen naar zijn voorkeur. In het verleden bediende hij als geestdriftige aanvaller vol overgave de sportieve guillotine, als PSV in Breda weer eens rijp was voor de slacht.