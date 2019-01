Lundqvist speelt pokerspel, NAC schaakt op meer borden

In de zoektocht naar versterkingen wordt het technisch hart van NAC geconfronteerd met twijfelende spelers of spelers die door hun club aan het lijntje worden gehouden. Omdat Ramon Pascal Lundqvist (21) zijn beslissing om in te gaan op de aanbieding van NAC steeds weer voor zich uitschuift, heeft de Bredase club besloten om door te schakelen en zijn blikveld te verleggen. De middenvelder van Jong PSV heeft vanwege Griekse interesse NAC in de wachtstand gezet, terwijl de club geen tijd heeft om te wachten.

De situatie is dat PSV en NAC eruit zijn omtrent een overgang van de Zweedse speler die zondag negentig minuten meedeed in het duel met Jong Ajax. Omdat het aflopende contract niet verlengd wordt, stellen de Eindhovenaren zich schappelijk op. Lund­qvist heeft meerdere gesprekken gevoerd met NAC, onder anderen met trainer Mitchell van der Gaag. Tot zover geen beren op de weg. Voor de camera van FOX Sports bevestigde Lundqvist zondag nota bene dat NAC een serieuze optie is. Eerder op de dag zei Dennis Haar, trainer van Jong PSV, dat het aan zijn pupil is om te kiezen waar hij zijn loopbaan vervolgt.

Naast NAC is ook VVV geïnteresseerd in de multifunctionele middenvelder. Van de Venlonaren heeft het in dit stadium echter weinig te vrezen. In Breda hadden ze Lundqvist graag vanaf vandaag aan de groep toegevoegd in aanloop naar de hervatting van de competitie zondag in Tilburg.

Graag of niet

De hoofdrolspeler op zijn beurt wil tijd kopen vanwege de flirt uit Griekenland. NAC heeft die tijd niet en daarom contact gezocht met de nummers twee en drie op de lijst van mogelijke versterkingen. Het vorige week gedane voorstel aan Lundqvist is het eindbod. Het is graag of niet, want als de transfermarkt 31 januari middernacht op slot gaat, heeft NAC de duels met Willem II en ADO Den Haag achter de rug. Terwijl 1 februari een bezoek aan De Graafschap op de rol staat.

Van Aken