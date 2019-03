Lundqvist leert bij NAC snel bij over degradatievoetbal

Als hij de vraag krijgt voorgelegd of hij spijt heeft van zijn keuze voor NAC, zwijgt Ramon Pascal Lundqvist een paar tellen voordat hij antwoordt. Wat zou er door het hoofd schieten van de 21-jarige middenvelder? Hij wist dat NAC er niet florissant voorstond toen hij in de winterstop voor 2,5 jaar tekende in Breda. Maar hij zal niet hebben verwacht dat geen enkele van zijn eerste zeven competitieduels vervolgens zou worden gewonnen. En dat afdalen naar de eerste divisie nu al vrijwel onontkoombaar lijkt, het niveau dat hij na 50 wedstrijden met Jong PSV achter zich hoopte te laten, had hij ook al niet zien aankomen. ,,Ik probeer overal iets positiefs in te zien”, zegt de Zweed. ,,Ik hoop dat we het tij op een miraculeuze manier nog kunnen keren.”