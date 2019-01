‘Lundqvist kiest voor NAC en gaat verbintenis voor 2,5 jaar aan’

Na de medische keuring vanmiddag in Eindhoven wordt de overeenkomst getekend, dat weten ingewijden te melden. Als de 21-jarige Zweedse middenvelder voor vrijdagmiddag 12.00 uur is aangemeld bij de KNVB, maakt hij zondag (12.15 uur) deel uit van de wedstrijdselectie van NAC dat de competitie hervat tegen een onthoofd Willem II dat zijn topscorer Fran Sol is kwijtgeraakt. Vrijdagmiddag, de training is om 13.00 uur, staat de nieuwe Bredase aanwinst als alles volgens plan verloopt op het trainingsveld in Zundert.

Fit

De veelzijdige Lundqvist kan op alle posities op het middenveld uit de voeten; als het moet als een van de twee controleurs voor de verdediging van vijf of als een van de twee aanvallende middenvelders achter spits Mitchell te Vrede. Met zeven goals en zes assists in zeventien wedstrijden is Lundqvist bij Jong PSV een van de blikvangers dit seizoen in de eerste divisie. Afgelopen zondag deed hij negentig minuten mee in het duel met Jong Ajax, hij is dus (wedstrijd-)fit en direct inpasbaar.