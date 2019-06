Lundqvist activeert clausule en vertrekt voor minimale transfersom naar Groningen

De 22-jarige middenvelder heeft een gelimiteerde transfersom in zijn contract laten opnemen toen hij in januari van dit jaar voor tweeëneenhalf jaar in Breda tekende. NAC nam hem destijds voor een habbekrats over van PSV. In Eindhoven speelde hij voornamelijk met de beloften in de eerste divisie. Door de degradatie van NAC zou Lundqvist op sportief vlak weer terug bij af zijn. Voor een bedrag dat naar verluidt ligt rond de 150.000 euro springt de Zweed op de trein die hem naar Groningen brengt om bij de verliezend finalist van de Europese play-offs te gaan spelen.