Luka Ilic, oorlogskind dat het leven wil leven: ‘Het lichaam is mijn gereedschap’

Lappenmand NAC stroomt vol: Kali ziek op bed, blessure Klomp

25 oktober Dat trainer Mitchell van der Gaag beperkt is in zijn keuzemogelijkheden voert hij nimmer als excuus aan, iets dat hem siert. Dat neemt niet weg dat de blessuregolf van NAC extreme vormen begint aan te nemen. Anouar Kali en Daan Klomp zijn de laatste twee spelers die zich in de ziekenboeg hebben gevoegd.